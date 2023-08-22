Колаборанти на ТОТ України жаліються на нестачу комунальників, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що через масовий відтік людей росіяни закрили блокпост на виїзд до вільної України, попри це, місцеві виїжджають на українську територію через РФ. Це зумовило брак робочої сили на ТОТ. Зокрема, колаборанти відчули нестачу лікарів, вчителів, будівельників, рятувальників та пропагандистів, внаслідок чого на окуповані території відправляли російських працівників.

"Тепер же настала черга комунальників. Через барк останніх на ТОТ не можуть повноцінно функціонувати галузь ЖКГ. Тому гауляйтери прохають Москву вислати “спеціалістів” з РФ", - додали у Нацспротиві.