Колаборанти на ТОТ України жаліються на нестачу комунальників, - Нацспротив
На тимчасово окупованих українських територіях колаборанти жаліються не нестачу працівників комунальних підприємств: вони просять прислати російських комунальників
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що через масовий відтік людей росіяни закрили блокпост на виїзд до вільної України, попри це, місцеві виїжджають на українську територію через РФ. Це зумовило брак робочої сили на ТОТ. Зокрема, колаборанти відчули нестачу лікарів, вчителів, будівельників, рятувальників та пропагандистів, внаслідок чого на окуповані території відправляли російських працівників.
"Тепер же настала черга комунальників. Через барк останніх на ТОТ не можуть повноцінно функціонувати галузь ЖКГ. Тому гауляйтери прохають Москву вислати “спеціалістів” з РФ", - додали у Нацспротиві.
- Раніше Запорізькі колаборанти поскаржились Путіну на нестачу педагогів. У Росії заявили, що відправлять у захоплені школи своїх вчителів.
- 11 липня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіянам не вдається запустити філії свого пропагандистського холдингу через відсутність достатньої кількості пропагандистів.
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