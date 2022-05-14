Коли Еспресо, Прямий та 5-й канал вимкнути з ефіру, в МКІП нічого не казали про розпалювання ворожнечі, - Лігачова

Про це Лігачова написала у facebook.

"Три канали вимкнути з ефіру зо всіма їхніми співробітниками - це не розпалювати ворожнечу. І не викликає в МКІП ніякого занепокоєння. А прибрати з ефіру національного марафону з десяток людей, які там не мають бути за всіма морально-етичними та професійними принципами, а також з суто прагматичної мети унеможливлення повтору проросійської кон'юнктури серед медіаспільноти - це розпалювати", - обурилася Лігачова.

Вона констатувала, що за умов, коли з ефіру T2 вимкнули Еспресо, Прямий та 5 канал, а їхні ведучі не потрапили до національного телемарафону, аргументація МКІП виглядає непереконливо.

"И ось ще підказали смішне колеги: "Сьогодні нам потрібна кожна людина", крім всіх тих, хто працює на Еспресо, Прямому та 5-му… Власне, ніхто й не сподівався на іншу реакцію. Та час все розставить по своїх місцях. Але працювати над аргументацією треба МКІП краще. Щоб не палитися", - порадила Лігачова.

12 травня українські журналісти і правозахисні організації виступили із закликом відсторонити від участі в національних телемарафонах ведучих, які роками підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду.

14 травня журналістка Суспільного Мирослава Барчук обурилася, що Міністерство культури та інформаційної політики виправдовує присутність колишніх ведучих каналів Віктора Медведчука у національному телемарафоні.

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