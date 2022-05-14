Коли Еспресо, Прямий та 5-й канал вимкнути з ефіру, в МКІП нічого не казали про розпалювання ворожнечі, - Лігачова
Шеф-редактор "Детектор медіа" Наталія Лігачова розкритикувала Міністерство культури та інформаційної політики за небажання прибирати з національного телемарафону колишніх ведучих проросійських телеканалів
Про це Лігачова написала у facebook.
"Три канали вимкнути з ефіру зо всіма їхніми співробітниками - це не розпалювати ворожнечу. І не викликає в МКІП ніякого занепокоєння. А прибрати з ефіру національного марафону з десяток людей, які там не мають бути за всіма морально-етичними та професійними принципами, а також з суто прагматичної мети унеможливлення повтору проросійської кон'юнктури серед медіаспільноти - це розпалювати", - обурилася Лігачова.
Вона констатувала, що за умов, коли з ефіру T2 вимкнули Еспресо, Прямий та 5 канал, а їхні ведучі не потрапили до національного телемарафону, аргументація МКІП виглядає непереконливо.
"И ось ще підказали смішне колеги: "Сьогодні нам потрібна кожна людина", крім всіх тих, хто працює на Еспресо, Прямому та 5-му… Власне, ніхто й не сподівався на іншу реакцію. Та час все розставить по своїх місцях. Але працювати над аргументацією треба МКІП краще. Щоб не палитися", - порадила Лігачова.
- 12 травня українські журналісти і правозахисні організації виступили із закликом відсторонити від участі в національних телемарафонах ведучих, які роками підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду.
- 14 травня журналістка Суспільного Мирослава Барчук обурилася, що Міністерство культури та інформаційної політики виправдовує присутність колишніх ведучих каналів Віктора Медведчука у національному телемарафоні.
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