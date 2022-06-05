Коли ми вирівняємо лінію фронту на Донбасі, тоді будемо витискати російських окупантів з Півдня, - Сергій Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що ми зможемо витискати російських окупантів з Півдня України лише після того, як вирівняємо, стабілізуємо лінію фронту на Донбасі
Військовий експерт розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"Витискання ворога з Півдня - це буде 2-й етап, після того, як ми стабілізуємо або вирівняємо лінію фронту на Донбасі. Говорити про контрнаступ передчасно, поки ми не зупинимо наступальні дії російських окупантів у районі Ізюм-Лисичанськ-Попасна-Сєвєродонецьк", - зазначив Згурець.
Аналітик додав, що ми вже утримуємо плацдарми, які ускладнюють логістику російських окупантів.
"Наші додаткові резерви налаштовані на стабілізацію лінії фронту на Донбасі. Ті плацдарми, які ми зараз утримуємо - це вже наслідки гарних контратакувальних дій. Ми отримали плацдарми, які становлять ризик для логістичних дій росіян на Харківщині та Херсонщині", - зауважив Сергій Згурець.
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