Військовий експерт розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Витискання ворога з Півдня - це буде 2-й етап, після того, як ми стабілізуємо або вирівняємо лінію фронту на Донбасі. Говорити про контрнаступ передчасно, поки ми не зупинимо наступальні дії російських окупантів у районі Ізюм-Лисичанськ-Попасна-Сєвєродонецьк", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що ми вже утримуємо плацдарми, які ускладнюють логістику російських окупантів.

"Наші додаткові резерви налаштовані на стабілізацію лінії фронту на Донбасі. Ті плацдарми, які ми зараз утримуємо - це вже наслідки гарних контратакувальних дій. Ми отримали плацдарми, які становлять ризик для логістичних дій росіян на Харківщині та Херсонщині", - зауважив Сергій Згурець.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Луганщину. 4 червня рашисти завдали удар по підприємству "Азот" у Сєвєродонецьку, а у Лисичанську – будівлям поліції та пошти. Також загинула місцева жителька, двоє чоловіків отримали поранення.

Очільник Слов'янської ВЦА Вадим Лях повідомив, що в ніч на 5 травня на Донеччині росіяни завдали ракетних ударів по не житловому сектору Слов'янська. Також у місті проблеми з водою.

Генштаб ЗСУ повідомив, що з 24 лютого до 5 червня окупанти втратили 31 150 військових, 1 381 танків, 686 систем артилерії й 548 безпілотників і 3 392 БМП.

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