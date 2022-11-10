Коли наші HIMARS будуть у Херсоні, то зможуть контролювати не тільки лівий берег річки Дніпро, а майже весь Крим, - військовий експерт Гетьман
Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, зазначив, щоб унеможливити ворожі обстріли далекобійною зброєю Херсона, нам потрібно буде відсунути лінію зіткнення щонайменше на 20-25 км від обласного центру
Про це він розповів в етері Еспресо.
Військовий експерт зазначив: "Я скажу вам більше, коли ми зайдемо у Херсон та облаштуємо наші позиції, то зможемо контролювати нашими HIMARS не тільки лівий берег річки Дніпро, а майже весь Крим. Тобто півострів буде під нашим вогневим контролем так само як і узбережжя ледь не до Маріуполя, тому це дуже для нас важливий стратегічний пункт, а не тільки політичне рішення - звільнення Херсона".
Олексій Гетьман додав, що зайняти важливий військовий об'єкт є сильною мотивацією для українських військовослужбовців.
"А для того, аби унеможливити ворожі обстріли далекобійною зброєю, а мова про 115-й калібр, який влучно стріляє на 25 км, нам потрібно відсунути лінію зіткнення що найменше на 20-25 км від Херсона, тоді ми будемо впевнені, що атакувати артилерією Херсон противник не зможе, хіба тільки ракетами, але це вже не постійні потужні обстріли, які здійснює артилерія, і це дуже важливо", - пояснив Гетьман.
- 10 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за добу на Херсонщині ЗСУ деокупували 12 населених пунктів
- Крім того, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ хоче зробити Херсон "містом смерті"
- Також британська розвідка пояснила, чому російські війська відступають із Херсона
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 39.15Продаж 40.1
- Актуальне
- Важливе