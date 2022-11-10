Про це він розповів в етері Еспресо.



Військовий експерт зазначив: "Я скажу вам більше, коли ми зайдемо у Херсон та облаштуємо наші позиції, то зможемо контролювати нашими HIMARS не тільки лівий берег річки Дніпро, а майже весь Крим. Тобто півострів буде під нашим вогневим контролем так само як і узбережжя ледь не до Маріуполя, тому це дуже для нас важливий стратегічний пункт, а не тільки політичне рішення - звільнення Херсона".



Олексій Гетьман додав, що зайняти важливий військовий об'єкт є сильною мотивацією для українських військовослужбовців.



"А для того, аби унеможливити ворожі обстріли далекобійною зброєю, а мова про 115-й калібр, який влучно стріляє на 25 км, нам потрібно відсунути лінію зіткнення що найменше на 20-25 км від Херсона, тоді ми будемо впевнені, що атакувати артилерією Херсон противник не зможе, хіба тільки ракетами, але це вже не постійні потужні обстріли, які здійснює артилерія, і це дуже важливо", - пояснив Гетьман.

10 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за добу на Херсонщині ЗСУ деокупували 12 населених пунктів

Крім того, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ хоче зробити Херсон "містом смерті"

Також британська розвідка пояснила, чому російські війська відступають із Херсона

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