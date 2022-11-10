Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"РФ хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни", - повідомив він.

"Такий вигляд має "русский мір": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли", - додав Подоляк.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

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