РФ хоче зробити Херсон "містом смерті", - Подоляк
Російські окупанти мінують у Херсоні все, що можуть, включно з оселями мирних мешканців
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.
"РФ хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни", - повідомив він.
"Такий вигляд має "русский мір": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли", - додав Подоляк.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
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