Коли правоохоронці паплюжать мою репутацію, вони роблять погано Україні, - Жеваго

Про це в ефірі Еспресо заявив інвестор та підприємець Костянтин Жеваго.

"Для мене репутаційні ризики дуже важливі. Це дуже важлива ситуація. Коли я, мої підприємства протягом останніх 10-15 років вклали в Україну більш ніж $3,5 млрд під інвестиції. Все це підтверджено звітами великої четвірки аудиторів, звітами на Лондонській фондовій біржі. Люди розуміють і бачать, що гроші інвестовані - все це корелюється з ціною акцій на біржах", - сказав він.

Жеваго наголосив, що коли сьогодні кажуть, що ця людина підсанкційна - репутаційно це заважає далі інвестувати в Україну, далі з партнерами робити проєкти, заохочувати інвестиції в країну.

"Якимось чином робити так, щоб Україна та українці отримували ці інвестиції. Люди з СБУ, БЕБ, ДБР, прокуратури навіть не розуміють це - у них немає таких знань, що такими діями людям паплюжать репутацію. Вони не роблять погано тільки мені, а насправді роблять погано тільки Україні. Якщо я сьогодні, людина, яка вклала понад $3,5 млрд не може разом з партнерами робити 100-200 млн інвестицій, щоб закінчити проєкти навіть під час війни. Це все ті гроші, які йдуть на робочі місця, коли щось будують. Це потім стає сучасними, конкурентно спроможними виробництвами, які додають ВВП, податки. А податки йдуть, щоб фінансувати армію, наш економічний тил. Коли гроші треба витрачати на медицину, на освіту, на інфраструктуру та решту всього. Але коли органи все це роблять некомпетентним чином, вони не тільки роблять погано мені, а й Україні та всім українцям. Вони, будучи некомпетентними популістами, цього не розуміють". - вважає підприємець.