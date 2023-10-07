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Ексклюзив

Коли розмовляють про гроші, які отримує Україна, значить все на правильному шляху, - польський політик Чех

7 жовтня, 2023 субота
19:28
Світ Мирослав Чех

Польський політик Мирослав Чех в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що вже йдуть розмови про бюджет Європейського Союзу на 2030 рік, коли Україна стане членом ЄС

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Американці та європейці вміють прекрасно заробляти та рахувати гроші, але українці теж непогані у цьому. Деякі країни думали, що українці так не вміють рахувати гроші. За останньою інформацією, яка є, вже приміряються до бюджету Європейського Союзу, що у 2030 році Україна стане членом ЄС. Знаєте скільки Україна отримає грошей впродовж перших 7 років членства у Євросоюзі? На політику сільського господарства і на вирівнювання між районами буде надано 186 млрд євро. Це чисті та живі гроші без відсотків, це не кредити", - зауважив польський політик.

За його словами, частина європейських експертів говорить, що український випадок є іншим, враховуючи, що Україна у стані війни. Вони зазначають, що вже якісь кошти були надані на допомогу Україні.

"А ще є великі російські фонди, які заморожені з понад $300 млрд, то ці експерти кажуть, що може цю частину теж врахувати у надання коштів Україні. А потім ще згадують про американські гроші для України, запитуючи: А чи не забагато хочете? І це вже правильні розмови. Тобто, коли доходить до такого етапу, я щасливий. Бо, коли розмовляють про гроші, які отримує Україна, значить все на правильному шляху", - резюмував Мирослав Чех.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

4 жовтня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підтвердив, що Європейський союз планує у грудні 2023 року офіційно оголосити про початок переговорів про вступ України

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