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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Коли Україна вийде на кордони 1991 року, звісно, вас приймуть до НАТО, - Піонтковський
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Коли Україна вийде на кордони 1991 року, звісно, вас приймуть до НАТО, - Піонтковський

8 жовтня, 2022 субота
22:32
війна з Росією Піонтковський

Знаковий політолог Андрій Піонтковський вважає, що Україна не якийсь там кандидат, який ще мусить дотягнутися до якихось критеріїв, а це країна, яка наразі єдина виконує функцію НАТО, бо вона б’ється з Росією

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Заявка України про вступ до НАТО - дуже правильний і важливий крок Зеленського і вже половина членів НАТО висловилися "За". Половина, тому що я рахую так: Єрмак назвав 11 країн, також ще додаються й найближчими днями будуть оголошені Болгарія та Словенія. Крім того, на мою думку, що у перший же день Фінляндія та Швеція, коли стануть членами НАТО, цю заявку підтримають. Відповідно, разом буде 15 із 30 країн Альянсу. Що показово, то всі ці країни, крім Канади, мають кордон з Росією. А завдання блоку НАТО – захищати НАТО, і в першу чергу оці 15 країн, від нападу Росії", - прокоментував політолог.

Андрій Піонтковський переконаний, що під час візиту Ліз Трасс найближчими днями буде оголошено, що Велика Британія також підтримує цю акцію.

"І надзвичайно важливу думку підкреслив Зеленський у своєму зверненні: "Ми де-факто вже є членами НАТО". Цілком змінено модус відносин України з НАТО. Це не якийсь там кандидат, який ще мусить дотягнутися до якихось критеріїв, а це країна, яка наразі єдина виконує функцію НАТО, бо вона б’ється з Росією. Заради захисту від російських орд і було створено блок НАТО.

Вам потрібно насамперед озброєння у великих масштабах без жодних обмежень і у цьому сенсі ви вже члени НАТО. Я переконаний, що формально "шашечки" ви отримаєте після звільнення Херсона, буде прискорена капітуляція Росії. Коли ви вийдете на кордони 1991 року, звісно, вас приймуть до НАТО як гарантію безпеки України від майбутньої агресії Росії. І ця заява Зеленського – дуже важливий крок у цьому напрямі", - підкреслив Піонтковський.

  • 30 вересня  Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку
  • 4 жовтня посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомила, що заявка України на вступ до НАТО формалізувала питання та перевела обговорення на рівень міністрів оборони Альянсу, це станеться, ймовірно, 12-13 жовтня
  • Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вже отримав офіційну заявку від України на членство, далі її розглядатимуть усі країни-члени

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