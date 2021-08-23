Коли в Україні може бути пік захворюваності на коронавірус: прогноз від МОЗ
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що пік захворюваності на коронавірус може припасти на зиму
Про це передає РБК-Україна.
Ляшко зазначив, якщо подивитися торішню динаміку захворюваності коронавірусом, то можна відзначити, що найбільше зростання кількості випадків інфекції припадає саме на зимовий період.
"Оскільки для грипу, грипоподібних захворювань для України більш характерне зростання-середина жовтня-листопада і початок грудня, то друга хвиля - це лютий і березень", - наголосив він.
За його словами, динаміка зростання випадків коронавірусу в Україні та Євросоюзі відрізняється. Як приклад Ляшко навів Нідерланди, де протягом декількох днів кількість хворих зросла з кількох сотень до 10 тисяч на день. Така тенденція протрималася близько трьох тижнів і потім пішла на спад.
- Нагадаємо, 22 серпня в Україні зафіксували 610 випадків COVID-19, понад 400 людей потрапили до лікарень.
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