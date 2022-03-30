Коли Захід вирішить питання енергозалежності від РФ, тоді зрозуміє: краще кільканадцять нормальних держав, ніж одна агресивна Росія, - Огризко

Дипломат розповів про це в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"Насправді, Заходу зараз немає куди відступати. І якщо питання енергетичної залежності від Росії буде вирішено, тоді Заходу не буде особливих причин хвилюватися за долю цієї російської недоімперії. Я б дуже хотів, щоб після зникнення цієї енергозалежності, до голів, уже мабуть наступних поколінь європейських і північноамериканських керівників прийде проста думку: краще на території теперішньої Російської Федерації мати кілька чи кільканадцять нормальних держав, які займаються розвитком і думають про те, щоб їхні народи процвітали, але не за рахунок нападу на сусідів і загрози всім навколо", - зазначив Огризко.



На думку ексміністра, тоді буде поставлена жирна крапка на історії фашистської диктатури, яка сьогодні є в Московії і яка тероризує весь цивілізований світ.



"Як раз після цього настане час для реальної реформи системи глобальної безпеки, коли такі імпотентні організації, як ООН, ОБСЄ та інші регіональні структури в цій безпековій сфері відійдуть на другий, третій план, а на їхньому місці виникне щось на кшталт глобального НАТО. Але такого НАТО, яке в разі необхідності буде миттєво карати будь-якого агресора, який зазіхне на мирний розвиток якоїсь країни. Тоді ми дійсно дійдемо до того етапу, коли глобальна безпека буде реальною, а не паперовою, яку ми сьогодні маємо", - зауважив Володимир Огризко.

Нагадаємо, публіцист та журналіст Віталій Портников вважає, що головним інструментами для стримування Путіна є виведення Росії з міжнародної фінансової системи та відмова від російського газу та нафти.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна докладе максимум зусиль, аби до кінця 2022 року відмовитися від нафти з РФ.