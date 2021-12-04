Виведення з міжнародної фінансової системи та відмова від російського газу і нафти: Віталій Портников назвав інструменти для повалення режиму Путіна

Таку думку він висловив в ефірі програми “Суботній політклуб” на Еспресо.TV.



“Якщо відмовитись від купівлі нафти та газу в Росії і вивести її з міжнародної фінансової системи, тоді тільки путінський режим зазнає серйозних втрат, більших ніж під час військового нападу на нього. Це потрібно чітко розуміти, оскільки вся російська економіка базується виключно на енергоносіях. Але знову ж таки це також буде і ударом по західним економіках. Адже відразу піднімуться ціни на вуглеводні і це може вдарити по урядах європейських країн”, - пояснив Портников



Портников переконаний, що крах російської економіки є досить дієвим інструментом для того, щоб зупинити мілітаристичні наміри РФ. На його думку, санкції, які Захід вводить проти Росії, повинні торкнутись кожного росіянина, оскільки саме тоді можуть створюватись умови для повалення кремлівського режиму.



“Я часто чую, що санкції повинні бути такими, які б не торкнулися б звичайних росіян. Ні! Санкції мусять бути такими, щоб кожен громадянин Російської Федерації зрозумів, що у нього та його дітей немає і не буде життєвих перспектив. Щоб на кишені кожного росіянина позначились західні санкції.Щоб російський народ перетворився в суспільство убогих людей. Це може звучати жорстко, але суспільства агресорів мають жити так”, - додав Портников



Портников також зауважив, що тільки в такій ситуації, коли починаються соціальні проблеми, коли держава показує свою нездатність далі існувати створюються умови для краху цього режиму і переоцінки російським суспільством свого минулого, сучасного та майбутнього.

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