Колишні члени ОПЗЖ пропонують депутатам великі гроші, заманюючи до себе, – Дмитро Разумков

Про це в коментарі Еспресо заявив ексголова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Вони починають тягнути туди всіх, кого можна, щоб лишень створити цю групу, шукають будь-які механізми, щоб зберегтись. Там фігурують зовсім дивні персонажі, які точно будуть українським суспільством сприйматися неоднозначно і можуть рано чи пізно понести серйозну відповідальність. Бо варто їх просто запитати, де вони зараз перебувають? Де той же Столар, де Абрамович і всі інші?

Та частина ОПЗЖ, що залишилася "поза грою", намагається якось реанімуватися. Парламентом уже ходять розмови, що вони готові давати будь-які гроші за те, щоб депутати до них приходили, і розповідають, що там буде "манна небесна". Головне, щоб потім манна небесна для цих депутатів на небесах не була", – зауважив Разумков.

Разом із тим ексспікер скептично ставиться до перспектив законопроєкту 7318, яким планують повністю заборонити посідати будь-які посади в органах державної чи місцевої влади всім колишнім членам ОПЗЖ, Партії регіонів, Партії Шарія, СДПУ (о), КПУ, СПУ та інших

"Я розумію емоції, які закладали колеги в цей законопроєкт. Останнім часом ми багато чого неприємного побачили як у діях місцевих депутатів, так і у вчинках нардепів. Але тут точно будуть дискусії, чи відповідає ця ініціатива Конституції. З емоційної точки зору його багато хто підтримає, але з юридичної, правової точки зору він викликатиме дискусію. Бо ми тим і відрізняємось від Росії, що ми не Мордор, який живе за принципом "я так хочу", – сказав Разумков.

Політик, який сам був членом Партії регіонів до 2010 року, зазначив, що є прихильником персональної, а не колективної відповідальності за правопорушення.

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте на Еспресо в п'ятницю, 29 квітня.