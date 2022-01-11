Колишній голова МЗС Польщі щодо заяви Лаврова про НАТО: Росія - серійний ґвалтівник, полізе - дамо по яйцях
Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що діяльність НАТО спрямована на "захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу"
Про це він повідомив у Twitter.
Раніше посольство РФ у Великій Британії виклало думку Лаварова, де він заявив, що "НАТО став суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу".
Сікорський також відреагував на таку заяву.
"Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях", - зазначив він.
- Нагадаємо, між російською та американською делегаціями пройшли переговори. Росію представляла делегація на чолі із заступником голови МЗС РФ Сергій Рябков, а американську сторону очолила заступниця Держсекретаря США Венді Шерман. Однією з головних вимог РФ щодо "гарантій безпеки" є відмова від подальшого розширення НАТО на схід та вступу України до Альянсу.
- Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що під час переговорів зі США російська сторона не збирається відступати від сформульованих нею вимог щодо "гарантій безпеки", а на поступки доведеться піти американцям.
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