Колишній голова МЗС Польщі щодо заяви Лаврова про НАТО: Росія - серійний ґвалтівник, полізе - дамо по яйцях

Про це він повідомив у Twitter.

Раніше посольство РФ у Великій Британії виклало думку Лаварова, де він заявив, що "НАТО став суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу".

Сікорський також відреагував на таку заяву.

"Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях", - зазначив він.



