Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Гольдшмідта.

"Коли ми озираємося на всю російську історію, то в час, коли політична система країни перебуває у небезпеці, її уряд намагається спрямувати гнів і невдоволення мас на єврейську громаду. Ми бачили це в царські часи і наприкінці сталінського режиму", - наголосив Гольдшмідт.

За його словами, єврейське населення стане "цапом відбувайлом" за труднощі, спричинені війною. тому воно має залишити Росію, поки ще може.

"Ми бачимо зростання антисемітизму, поки Росія повертається до нового типу Радянського Союзу, і крок за кроком залізна завіса знову опускається. Тому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв – виїхати", - наголосив він.

Видання зазначає, що сам Гольдшмідт пішов у відставку і залишив Росію в липні 2022 року, після того, як відмовився підтримати російське вторгнення в Україну.

"На лідерів громад чинився тиск, щоб вони підтримали війну, і я відмовився це робити. Я подав у відставку, оскільки залишатися на посаді головного рабина Москви було б проблемою для громади через репресивні заходи, вжиті проти дисидентів", - згадує він.

9 грудня політологиня та кандидатка історичних наук Еліна Слободянюк висловила думку, що російське населення підтримує та готове до репресивних дій щодо певних категорій громадян. "Росіяни внутрішньо вважають, що потрібно переходити до репресій всередині країни. Вони звикли до того, що вони існують в репресивній системі. Росіяни вже хочуть когось покарати за власні біди. Тому, я переконана, що, як тільки послабиться влада Путіна, в Росії буде кілька категорій людей, яких будуть цілеспрямовано нищити. Зокрема, євреї, оскільки в росіян так заведено", - пояснила Слободянюк.

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