Про це інформує UNITED24.

21 грудня найпопулярніші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною. Понад 60 пам'яток, будівель та ялинок сьогодні відключать святкові ілюмінації.

Зокрема римський Колізей та Сіднейська опера, будівля Європарламенту в Брюсселі та парламенту Шотландії в Единбургу, мерія Парижа та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто.

Таким чином світова спільнота закликає долучитися до збору коштів на генератори для українських лікарень.

Також Рада Європи підтримала акцію на підтримку України.

"Внаслідок агресії Росії мільйони українців зараз живуть без світла, опалення та води. Сьогодні о 20:00, у найтемніший день у році, палац РЄ потемніє на знак солідарності з вами", - написала пресслужба.

Довідково. #hourforukraine - флешмоб, анонсований на знак підтримки України, яка страждає від відключень світла через російські удари.