Колізей, опера Сіднея, Європарламент: понад 60 відомих локацій вимкнуть світло, щоб зібрати кошти на генератори для лікарень України
Понад 60 всесвітньо відомих локацій на годину вимкнуть світло, аби зібрати кошти на генератори для лікарень. Зокрема підтримають Україну Колізей, опера Сіднея, Європарламент
Про це інформує UNITED24.
21 грудня найпопулярніші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною. Понад 60 пам'яток, будівель та ялинок сьогодні відключать святкові ілюмінації.
Зокрема римський Колізей та Сіднейська опера, будівля Європарламенту в Брюсселі та парламенту Шотландії в Единбургу, мерія Парижа та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто.
Таким чином світова спільнота закликає долучитися до збору коштів на генератори для українських лікарень.
Також Рада Європи підтримала акцію на підтримку України.
"Внаслідок агресії Росії мільйони українців зараз живуть без світла, опалення та води. Сьогодні о 20:00, у найтемніший день у році, палац РЄ потемніє на знак солідарності з вами", - написала пресслужба.
Довідково. #hourforukraine - флешмоб, анонсований на знак підтримки України, яка страждає від відключень світла через російські удари.
У середу, 21 грудня, багатьох країнах пройде акція на підтримку України. О 20:00 за місцевим часом усі солідарні з нашою країною в цій страшній російській війні, на якийсь час погасять святкову різдвяну ілюмінацію.
Саме 21 грудня найкоротший день з, відповідно, найдовшою ніччю.
Водночас UNITED24 збирає гроші на генератори для лікарень України й охочі з усього світу можуть доєднатися - #LightUpUkraine.
- Також 21 грудня із солідарності Вільнюський, Каунаський, Вілкавішкський та інші муніципалітети Литви візьмуть участь в акції "Година з Україною", в рамках якої вимкнуть святкове освітлення.
- Експремʼєр-міністр Британії Борис Джонсон закликав вимкнути святкове освітлення о 20-й годині за місцевим часом на знак підтримки України.
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