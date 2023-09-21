Команда NASA змоделювала проблиск нашої галактики в гравітаційних хвилях

Про це інформує NASA.

Астрономи, використовуючи змодельовані дані, дали уявлення про небо таким, яким воно буде виглядати в гравітаційних хвилях, космічних брижах у просторі-часі, породжених орбітальними об'єктами. Зображення показує, як космічні гравітаційно-хвильові обсерваторії, які, як очікується, будуть запущені в наступному десятилітті, покращать наше розуміння нашого галактичного будинку.

З 2015 року наземні обсерваторії виявили близько ста подій, які є результатом злиття систем, що об’єднують зоряні чорні діри, нейтронні зірки або обидва цих об’єкти. Ці сигнали зазвичай короткочасні, мають відносно низькі частоти, можуть виникати в будь-якому місці на небосхилі, а їх джерела знаходяться далеко за межами нашої галактики.

"Подвійні системи також заповнюють Чумацький Шлях, і ми очікуємо, що багато з них будуть містити компактні об'єкти, такі як білі карлики, нейтронні зірки й чорні діри на щільних орбітах. Але нам потрібна космічна обсерваторія, щоб "почути" їх, тому що їх гравітаційні хвилі гудуть на частотах, занадто низьких для наземних детекторів", - сказала дослідник з Університету штату Меріленд, Коледж-Парк і Центру космічних польотів Годдарда NASA в Грінбелті Сесілія Чіренті.

Цим системам астрономи дають назву UCB (ультракомпактні двійкові системи), і вони очікують, що майбутнє космічне обладнання, таке як LISA (Laser Interferometer Space Antenna), яку розробляє Європейське космічне агентство (ESA) у співпраці з NASA, виявить десятки тисяч таких систем. UCB зазвичай важко помітити - вони слабко видимі у світловому спектрі, і наразі астрономи знають лише про кілька таких систем з орбітальним періодом менше години. Виявлення багатьох нових UCB - одна з основних цілей LISA.

"Наше зображення прямо схоже на вид неба на небо в певному типі світла, такому як видимі, інфрачервоні або рентгенівські промені. Обіцянка гравітаційних хвиль полягає в тому, що ми можемо спостерігати Всесвіт зовсім по-іншому, і це зображення дійсно повертає це додому. Сподіваюся, одного разу я зможу побачити версію, зроблену з реальними даними LISA на плакаті або футболці", - розповів астрофізик Годдарда Айра Торп.