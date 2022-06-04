Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

За його словами, без зброї дальнього радіуса дії українські військові не зможуть знищити артилерію ворога та вибити самохідні артилерійські установки, яких у противника безліч.

"Потрібні такі види озброєння та боєприпасів, які дозволять нам захопити вогневу перевагу. А саме - вразити далекобійну артилерію противника. Достатньо зараз протитанкової зброї ближньої дії. Але без протитанкової зброї дальньої дії, без того, що ми виб'ємо самохідні артилерійські установки, яких у противника безліч, ми не зможемо ефективно застосовувати піхоту в наступі та обороні. Піхота буде зазнавати втрат та завдання не виконає", - сказав Красильников.

Він підкреслив, що Україна потребує зброї, аби захистити всю Європу та світ.

"Захистити їх від агресора, який не зупиниться після того, як "проковтне" Україну. Щоб не дати цього зробити потрібно дати потужну зброю для його знищення. Що швидше це буде, тим більше ми врятуємо життів, нашої землі, сліз матерів та дружин. Якщо ці засоби озброєння будуть у нас, то перемога буде ближчою", - переконаний Красильников.

4 червня Дмитро Красильников заявив, що в ЗСУ до кінця не вірили, що росіяни розпочнуть широкомасштабне вторгнення одразу по всіх фронтах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb