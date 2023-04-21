Командувач Повітряних сил показав систему Patriot на бойовому чергуванні в Україні
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук перевірив бойові позиції ЗРК Patriot на одному з напрямків
Про це він написав у Telegram.
"Подякував нашим зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів! Дякую партнерам та усім, хто сприяв! На фото позаду мене пускова установка ЗРК "Patriot", яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України", - йдеться у повідомленні.
Він зауважив, що по-факту ЗСУ уже мають на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.
"Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен F-16", - додав Олещук.
- Нагадаємо, 2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Україна отримає чергову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і системи Iris-T найближчими тижнями.
- Першу таку систему Україна отримала у жовтні. За словами мера Києва Віталія Кличка, система допомогла набагато краще захистити територію Києва, врятувати життя та захистити електростанції від ще більш фатальних збоїв. За словами Кличка, результативність – 100%.
- 18 квітня уряд ФРН оголосив, що протягом останнього тижня передав Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього та спецавтомобілі. Наступного дня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що вони вже прибули до України.
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