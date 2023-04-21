Командувач Повітряних сил показав систему Patriot на бойовому чергуванні в Україні

Про це він написав у Telegram.

"Подякував нашим зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів! Дякую партнерам та усім, хто сприяв! На фото позаду мене пускова установка ЗРК "Patriot", яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України", - йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що по-факту ЗСУ уже мають на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.

"Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен F-16", - додав Олещук.