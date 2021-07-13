Командування РФ направило на Донбас військову комісію з перевірки бойової готовності окупаційних військ, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

“З початку поточного місяця в 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів працює комплексна комісія ЗС РФ з перевірки стану бойової готовності окупаційних військ”, - йдеться в повідомленні.

Так, особлива увага комісії приділяється умовам експлуатації озброєння і військової техніки, а також стану обліку, зберігання та витрат матеріально-технічних засобів, які надходять з РФ.

У розвідці зазначили, що також здійснюється перевірка укомплектованості особовим складом та рівня професійної підготовки командного складу з’єднань і частин 1, 2 АК.

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