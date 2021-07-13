Командування РФ направило на Донбас військову комісію з перевірки бойової готовності окупаційних військ, - розвідка
Командування ЗС РФ продовжує здійснювати посилений контроль за станом справ у з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
“З початку поточного місяця в 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів працює комплексна комісія ЗС РФ з перевірки стану бойової готовності окупаційних військ”, - йдеться в повідомленні.
Так, особлива увага комісії приділяється умовам експлуатації озброєння і військової техніки, а також стану обліку, зберігання та витрат матеріально-технічних засобів, які надходять з РФ.
У розвідці зазначили, що також здійснюється перевірка укомплектованості особовим складом та рівня професійної підготовки командного складу з’єднань і частин 1, 2 АК.
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