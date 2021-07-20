Командування РФ вчить окупаційні війська на Донбасі форсуванню водойм та утримує снайперів на передових позиціях, - розвідка

Про це передає Головне управління розвідки України.

Як зазначається, в окремих підрозділах з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів проведені:

збори з корегувальниками артилерійського вогню;

навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій;

навчання з бойовою стрільбою артилерійських розрахунків за наступальною тематикою.

“Водночас спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних підрозділів та снайперських пар, які нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ”, - йдеться в повідомленні.

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