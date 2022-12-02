Про це повідомив Укрінформ з посиланням на заяву члена комісії Пабло де Грейфа.

За його словами, репарації для України виходять далеко за межі реконструкції, попри те, що, "безсумнівно, в Україні ще багато чого належить відбудувати". За його словами, жертви від війни РФ проти України мають потреби, які вимагають негайної уваги.

"Створення комплексних програм відшкодування є довгостроковим процесом, який вимагає консультацій з найбільш постраждалими. Хоча його остаточна розробка та реалізація займе час, є деякі негайні кроки, які український уряд може вжити, не звільняючи РФ від відповідальності", - наголосив він.

Пабло де Грейф наголосив, що для швидкої допомогти жертвам війни, необхідно створити їхній реєстр або відповідний функціональний еквівалент. Це має полегшити доступ до служб підтримки, наприклад підтримки психічного здоров’я та психосоціальної підтримки для тих, хто зазнав насильства, включаючи переміщених осіб.

На його думку, атаки на інфраструктуру впливають на доступ до прав, які є фундаментальними для великої кількості населення. За його словами, це дуже серйозне питання для Незалежної міжнародної комісії ООН.

Тому вона планує детально вивчити питання руйнувань цивільної інфраструктури України й повернеться до нього в доповіді щодо прав людини в березні. Саме тоді комісія надасть рекомендації щодо різних можливих механізмів підзвітності.

1 грудня координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Гріффітс заявив, що 13,6 млн постраждалих від війни українців вже отримали гуманітарну допомогу, а загалом для України та регіону в наступному році було запрошено 5,7 млрд доларів. За його словами, війна в Україні "перетворила частину Європи на поле бою", і "у міру наближення зими ситуація не стає легшою".

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