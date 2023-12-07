Комітет парламенту Болгарії підтримав надання Україні ПЗРК і зенітних ракет
Комітет із питань оборони парламенту Болгарії на засіданні в четвер підтримав надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) і зенітних ракет різних типів
Про це пише БТА.
Рішення підтримали 11 членів парламентського комітету, один утримався, четверо від проросійських партій "Відродження" та Болгарської соціалістичної партії проголосували проти.
Пропозиція є частиною проєкту рішення про надання додаткової військової допомоги Україні, яку в четвер представили партії урядової коаліції Болгарії – ГЕРБ-СДС, "Продовжуємо зміни-Демократична Болгарія" та "Рух за права і свободи".
У ньому йдеться про визначення Болгарією надлишкової кількості озброєння і техніки, необхідної для укомплектування формувань воєнного часу, і підготовку пропозиції про надання цього озброєння й техніки Україні.
Також мають відбутися переговори з урядами країн-членів НАТО щодо розгортання зенітних та протикорабельних ракетних комплексів Альянсу для посилення обороноздатності Болгарії.
Окрім того, пропонується розглянути можливість долучення Болгарії до коаліції країн з підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16 і дозволу здійснювати військову підготовку до 160 українських військових на рік на ротаційній основі.
- Народні збори на засіданні 22 листопада ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про надання Україні списаної бронетехніки.
- 4 грудня президент Болгарії Румен Радев повернув на нове обговорення в парламенті закон про ратифікацію угоди щодо безоплатного постачання Україні бронетехніки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.81 Купівля 36.81Продаж 37.41
- EUR Купівля 39.75Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе