Компанія Безоса анонсувала запуск ракети без екіпажу на 26 серпня
Компанія Blue Origin планує здійснити суборбітальний запуск ракети New Shepard без екіпажу 26 серпня
Про це повідомляє Укрінформ.
Зпуск запланований на 13:35 за Всесвітнім координованим часом зі майданчика в Західному Техасі, США.
У рамках місії в капсулі знаходитиметься 18 дослідницьких інструментів.
Крім того, ззовні капсули буде проведений експеримент з датчиками сходження з орбіти, спуску і посадки. Цей набір призначений для більш точного спуску космічних апаратів на поверхню інших космічних тіл.
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