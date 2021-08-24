Компанія Безоса анонсувала запуск ракети без екіпажу на 26 серпня

Про це повідомляє Укрінформ.

Зпуск запланований на 13:35 за Всесвітнім координованим часом зі майданчика в Західному Техасі, США.

У рамках місії в капсулі знаходитиметься 18 дослідницьких інструментів.

Крім того, ззовні капсули буде проведений експеримент з датчиками сходження з орбіти, спуску і посадки. Цей набір призначений для більш точного спуску космічних апаратів на поверхню інших космічних тіл.