Компанія Ericsson відмовляється від локальної служби підтримки клієнтів у Росії

Про це інформують на сайті Ericsson.

Компанія заявила про відчуження свого локального бізнесу підтримки клієнтів у Росії.

"Угода передбачає переведення приблизно 40 співробітників Ericsson, а також певних активів і контрактів, пов'язаних з цим бізнесом. Бізнес з обслуговування клієнтів не передбачає передачі обладнання, програмного забезпечення або супутніх послуг операторам мобільного зв'язку в Росії", - пишуть у заяві.

Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія Ericsson оголосила про призупинення операцій, постачання клієнтам та планове згортання, відповідно до санкцій. Приблизно 400 співробітників в Росії були звільнені.

"У 2023 році Ericsson планує мати невелику присутність у Росії на місцевій основі. Юридична особа, яка буде продовжувати працювати для завершення ліквідації та виконання юридичних, договірних та адміністративних вимог", - додають у відомстві компанії.

Довідково. Ericsson дозволяє постачальникам послуг зв'язку та підприємствам забезпечує зв'язок. Зокрема це компанії у сферах діяльності: мережі, хмарне програмне забезпечення та послуги, корпоративні бездротові рішення, глобальна комунікаційна платформа, а також технології та новий бізнес. Він розроблений для допомоги клієнтам переходити на цифрові технології, підвищувати ефективність і знаходити нові джерела доходу.

Інвестиції Ericsson в інновації забезпечили переваги мобільності та мобільного широкосмугового зв'язку мільярдам людей у ​​всьому світі.

11 квітня шведський виробник обладнання для мереж мобільного зв'язку Ericsson згорнув свою діяльність у РФ.

Ericsson, eBay та ще три компанії приєднались до технологічної блокади Росії та Білорусі.

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