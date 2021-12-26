Компенсацію за "пакунок малюка" можна буде оформити через "Дію"

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у facebook.

За його словами, процедура надання "пакунку малюка" та виплата грошової компенсації стане ще простішою.

"Цього тижня уряд вдосконалив механізми отримання цієї допомоги. Тепер батькам новонароджених не потрібно подавати довідки у паперовій формі про неотримання "пакунка малюка" у закладі охорони здоров’я. Можна буде звернутися по виплату грошової компенсації його вартості онлайн через електронну форму в "Дії", - написав Шмигаль.



Нагадаємо, у грудні на порталі "Дія" з'явилися нові послуги, серед яких - можливість оформити субсидії.

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