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Головна війна з Росією "Компромісів бути не може": Україна в ООН заявила про неприйнятність силового шантажу РФ для примусу виконати незаконні вимоги та закликала до переговорів

"Компромісів бути не може": Україна в ООН заявила про неприйнятність силового шантажу РФ для примусу виконати незаконні вимоги та закликала до переговорів

31 січня, 2022 понедiлок
19:43
війна з Росією Кислиця

Постпред України в ООН Сергій Кислиця зазначив, що Росія шукає приводів для агресії проти України

Про це він заявив під час засідання Радбезу ООН, передає Еспресо.TV.

"На тлі безпрецедентних дипломатичних зустрічей в минулі тижні, серйозні обговорення в Раді безпеки потрібні як ніколи. Для того, щоб представити факти, вислухати позиціїі занепокоєння одне одного, а також, щоб накреслити можливі шляхи до зниження напруги. Зараз 120 тис. російських військ зібрано вздовж кордону України і в Криму і зараз, якщо додати ВПС і ВМФ - 130 тис. нараховується. Також російські війська направлені у Білорусь на навчання - там розгортаються дивізіони ракет "Іскандер", засоби ППО і винищувачі. Також Росія почала навчання в Чорному морі зі застосуванням десантних, мінних кораблів, лінкорів та есмінців. Це погіршує безпекову ситуацію у тимчасово окупованому Криму, в Чорному морі. Також загрозлива тенденція щодо підсилення військ в ОРДЛО - там до 35 тис. військових, з них - три тисячі штатних військових РФ", - сказав Кислиця.

Дипломат нагадав, що в ОРДЛО також ідуть конвої забезпечення, які незаконно перетинають кордон.

"ТКГ нещодавно вчергове досягла порозуміння щодо режиму припинення вогню. Тим не менш, обстріли не припинилися. Ми з грудня втратили декілька військовослужбовців загиблими і пораненими. В процесі консультацій в ТКГ обговорення йдуть по всім напрямкам. Ми бачимо спроби Росії обмежити можливості Трьохсторонньої контактної групи і дати їм досягнути важливих рішень в гуманітарній сфері. Все це супроводжується запереченням Росії, що вона є стороною конфлікту. Вони намагаються нав'язати прямий діалог з їхніми маріонетковими адміністраціями. Росія відмовляється вести діалог на політичному рівні. Питання полягає в тому, навіщо російські військові зібрались там", - додав він.

Кислиця зауважив, що Україна не збирається починати військовий наступ, ні на Донбасі, ні в Криму, ні деінде.

"Україна не бачить альтернативі дипломатичному розв'язанню конфлікту. Ми бачимо збільшення російської дезінформації, в тому числі і хибні твердження, що Україна задумує напад. Цього не станеться і це прямо показує, що Росія не хоче зменшувати напруженість і шукає приводів для агресії. Ми не будемо піддаватись на чіткі провокації. У нас ще немає чітких пояснень цих переміщень військових у Росії. Ми не віримо деклараціям РФ, а лише практичним діям і відведенням військ від кордонів. Україна відкидає будь-які спроби використати загрозу силою, щоб примусити Україну виконувати незаконні вимоги. Компромісів бути не може. Кремль має пам'ятати, що Україна готова захищати себе", - зазначив дипломат.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що він готовий зустрітись із російським колегою.

"Якщо у РФ є якісь питання до України, то краще зустрітись і поговорити, а не стягувати війська на кордони і залякувати Україну. Для України пріоритет - це досягнення сталого та безумовного режиму вогню на Донбасі. Він має бути гарантованим та надійним і на його основі можна вживати подальші кроки. Для цього ми готові відновити переговори у Нормандському форматі на будь-якому рівні", - підсумував Кислиця.

  • Нагадаємо, що представник Великої Британії на засіданні Радбезу ООН щодо України у понеділок, 31 січня, заявив, що Росія повинна виконати зобов'язання згідно зі статутом Організації та не погрожувати Україні.
  • Крім того, представник Ірландії на засіданні Радбезу ООН щодо України закликала до використання Нормандського формату для деескалації конфлікту з РФ.
  • Представник Росії Василь Небензя на засіданні Радбезу ООН заявив, що РФ ніколи не називала цифру у 100 тис. військових на кордоні з Україною і закликав надати докази про ймовірні плани нападу РФ на Україну.

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ООН
Радбез ООН
Сергій Кислиця
вторгнення в Україну
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