"Компромісів бути не може": Україна в ООН заявила про неприйнятність силового шантажу РФ для примусу виконати незаконні вимоги та закликала до переговорів

Про це він заявив під час засідання Радбезу ООН, передає Еспресо.TV.



"На тлі безпрецедентних дипломатичних зустрічей в минулі тижні, серйозні обговорення в Раді безпеки потрібні як ніколи. Для того, щоб представити факти, вислухати позиціїі занепокоєння одне одного, а також, щоб накреслити можливі шляхи до зниження напруги. Зараз 120 тис. російських військ зібрано вздовж кордону України і в Криму і зараз, якщо додати ВПС і ВМФ - 130 тис. нараховується. Також російські війська направлені у Білорусь на навчання - там розгортаються дивізіони ракет "Іскандер", засоби ППО і винищувачі. Також Росія почала навчання в Чорному морі зі застосуванням десантних, мінних кораблів, лінкорів та есмінців. Це погіршує безпекову ситуацію у тимчасово окупованому Криму, в Чорному морі. Також загрозлива тенденція щодо підсилення військ в ОРДЛО - там до 35 тис. військових, з них - три тисячі штатних військових РФ", - сказав Кислиця.



Дипломат нагадав, що в ОРДЛО також ідуть конвої забезпечення, які незаконно перетинають кордон.



"ТКГ нещодавно вчергове досягла порозуміння щодо режиму припинення вогню. Тим не менш, обстріли не припинилися. Ми з грудня втратили декілька військовослужбовців загиблими і пораненими. В процесі консультацій в ТКГ обговорення йдуть по всім напрямкам. Ми бачимо спроби Росії обмежити можливості Трьохсторонньої контактної групи і дати їм досягнути важливих рішень в гуманітарній сфері. Все це супроводжується запереченням Росії, що вона є стороною конфлікту. Вони намагаються нав'язати прямий діалог з їхніми маріонетковими адміністраціями. Росія відмовляється вести діалог на політичному рівні. Питання полягає в тому, навіщо російські військові зібрались там", - додав він.



Кислиця зауважив, що Україна не збирається починати військовий наступ, ні на Донбасі, ні в Криму, ні деінде.



"Україна не бачить альтернативі дипломатичному розв'язанню конфлікту. Ми бачимо збільшення російської дезінформації, в тому числі і хибні твердження, що Україна задумує напад. Цього не станеться і це прямо показує, що Росія не хоче зменшувати напруженість і шукає приводів для агресії. Ми не будемо піддаватись на чіткі провокації. У нас ще немає чітких пояснень цих переміщень військових у Росії. Ми не віримо деклараціям РФ, а лише практичним діям і відведенням військ від кордонів. Україна відкидає будь-які спроби використати загрозу силою, щоб примусити Україну виконувати незаконні вимоги. Компромісів бути не може. Кремль має пам'ятати, що Україна готова захищати себе", - зазначив дипломат.



Він додав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що він готовий зустрітись із російським колегою.



"Якщо у РФ є якісь питання до України, то краще зустрітись і поговорити, а не стягувати війська на кордони і залякувати Україну. Для України пріоритет - це досягнення сталого та безумовного режиму вогню на Донбасі. Він має бути гарантованим та надійним і на його основі можна вживати подальші кроки. Для цього ми готові відновити переговори у Нормандському форматі на будь-якому рівні", - підсумував Кислиця.

Нагадаємо, що представник Великої Британії на засіданні Радбезу ООН щодо України у понеділок, 31 січня, заявив, що Росія повинна виконати зобов'язання згідно зі статутом Організації та не погрожувати Україні.

Крім того, представник Ірландії на засіданні Радбезу ООН щодо України закликала до використання Нормандського формату для деескалації конфлікту з РФ.

Представник Росії Василь Небензя на засіданні Радбезу ООН заявив, що РФ ніколи не називала цифру у 100 тис. військових на кордоні з Україною і закликав надати докази про ймовірні плани нападу РФ на Україну.