Компʼютери, кавоварки, чайники: окупанти пограбували Чорнобильську АЕС, залишаючи її територію

Про це повідомляє hromadske з посиланням на заяву голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Євгена Крамаренка.

За його словами, перед відходом окупанти змусили працівників ЧАЕС підписати "акт прийому-передавання станції". Усіх, хто був проти, погрожували вивезти із собою до Білорусі.

Після підписання "документу" окупанти зайнялися мародерством на станції.

"Почали виносити цінні речі, пакувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, та частково виїжджати… Вони розікрали більш-менш цінні речі — комп'ютери, якісь там кавоварки, чайники… Окупанти в машину навіть завантажили сервізи, виделки, ложки, тарілки, які були в готелі", — інформує Крамаренко.

Також відомо, що наразі на території ЧАЕС перебувають 59 осіб персоналу. Вони провели огляд станції, російських окупантів на ній не виявили.

Проте повідомляється, що за межі ЧАЕС спіробітники не виходили, осаільки там може бути небезпечно, зокрема замінована територія.

Нагадаємо, що станом на 31 березня російські окупанти залишили територію Чорнобильської АЕС та місто Славутич

Крім того, відходячи з ЧАЕС, окупанти забрали із собою полонених нацгвардійців



