КонЄц спЄцопЄрацИЇ, 18:00. Вояка року: Гіркін проти Соловйова
КонЄц спЄцопЄрациї о 18:00. Підсумки 2022-го. Вищий пілотаж дипломатії від Захарової. Пропагандисти поклялися "до останнього" служити кривавому царю
Путлєр хоче "щьолкати" Петріоти. Більше про "пАбЄду" росіян, яка перетворилася на "побЄг", розкаже й покаже Анна-Єва Мельник в програмі "Конєц спєцопєрациї".
Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:
ЗСУ розвінчали міфи про "нЄпобЄдІмость рАсЄї" та її "вторую армІю мІра". Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Це авторська програма Анни-Єви Мельник. В котрій, журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя на московських болотах.
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