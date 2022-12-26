Путлєр хоче "щьолкати" Петріоти. Більше про "пАбЄду" росіян, яка перетворилася на "побЄг", розкаже й покаже Анна-Єва Мельник в програмі "Конєц спєцопєрациї".

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ЗСУ розвінчали міфи про "нЄпобЄдІмость рАсЄї" та її "вторую армІю мІра". Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Це авторська програма Анни-Єви Мельник. В котрій, журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя на московських болотах.