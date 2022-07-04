Швейцарський лідер розповів про це під час виступу на конференції з відновлення України в Лугано, яка транслювалася на телеканалі "Еспресо".

"Нашим першим кроком буде формування структури довготривалого відновлення України, формування відповідних документів, зокрема за підсумками конференції в Лугано. Сьогодні та завтра ми працюватимемо над фундаментом прозорого політичного процесу, який є невіддільним від минулих реформ. Процесу, який формується на урядових принципах, в якому чітко окреслені критерії стійкості, які ми поділяємо з Україною, міжнародною спільнотою, приватним сектором і громадянським суспільством України", - зазначив Кассіс.

Президент Швейцарії додав, що відбудова України базуватиметься на реформах.

"Ми розуміємо, що є такі запитання, на які не можна дати відповідь упродовж двох днів. Але зараз ми можемо мати одну чітку картину, аби започаткувати цю структуру, віддати їй усі свої зусилля, керуватися принципами, які ми будемо впроваджувати завтра в рамках декларації. Принципи, які буде започатковано в Лугано, - стануть фундаментом для подальших дій. З метою досягнення успіху ми будемо дотримуватися плану конференції, який базуватиметься на реформах, а також на подальших кроках, які зосереджені на відбудові України", - зауважив Ігнаціо Кассіс.

4 липня президент Швейцарії також заявив, що повномасштабна війна країни-агресорки Російської Федерації проти України об'єднала всю Європу.

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