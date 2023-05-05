Про це в ефірі Еспресо розповів народний депутат від "Слуги Народу", заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки та голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб процес пішов по тренуванню наших пілотів - навіть не у США, а в інших країнах, які теж це можуть робити. Я думаю, що це якраз та шпарина через яку ми можемо цей процес підштовхнути. Перебуваючи у США тиждень тому, ми говорили і з Конгресом, і з Держдепом, і з Пентагоном щодо літаків", - сказав він.

За словами Чернєва, Конгрес абсолютно підтримує Україну - вони пишуть листи в підтримку надання F-16.

"Пентагон через неофіційні канали сигналізує нашому міністру оборони, що вони все почули - "ми знаємо про ваші бажання, не треба так тиснути", але вони також говорять про те, що є корзина, яку вони можуть надати. Зараз у ній бронетехніка, ППО, снаряди. "Що звідти витягнути, щоб покласти туди дороговартісні літаки?" Там кажуть про те, що вони обмежені у фінансах, які вони можуть витратити на нас. "Тут не політичне рішення, ми не проти передачі F-16, але давайте не зараз. Зараз ми надамо все для необхідне для контрнаступу. Далі поговоримо про літаки". Ось така позиція на зараз", - підсумував нардеп.