Конкурент Ломаченка заявив, що він не заслуговує на шанс стати абсолютним чемпіоном

Про це Хейні написав у twitter.

Таким чином, американець, відреагував на слова промоутера Василя Ломаченка Боба Арума про те, що Девіна Хейні в Австралії ніхто не знає, тому новому абсолютному чемпіону світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджу Камбососу варто зустрітися з українцем.

"Заткнися, Бобе. Лома вже мав шанс", – написав Хейні, маючи на увазі поразку українця в жовтні 2020 року від іншого американця Теофімо Лопеса в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Девін Хейні є володарем "звичайного" титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) та сперечається з Василем Ломаченком за право зустрітися з Джорджем Камбососом. Австралієць володіє вищим за статусом "франчайзинговим" поясом WBC та трьома іншими титулами - WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 19 січня Боб Арум заявив, що Джорджу Камбососу слід обирати в суперники Василя Ломаченка, оскільки іншого претендента на поєдинок Девіна Хейні в Австралії ніхто не знає.

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