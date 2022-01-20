Конкурент Ломаченка заявив, що він не заслуговує на шанс стати абсолютним чемпіоном
Американський боксер Девін Хейні заявив, що українець Василь Ломаченко вже змарнував свій шанс стати абсолютним чемпіоном світу
Про це Хейні написав у twitter.
Таким чином, американець, відреагував на слова промоутера Василя Ломаченка Боба Арума про те, що Девіна Хейні в Австралії ніхто не знає, тому новому абсолютному чемпіону світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджу Камбососу варто зустрітися з українцем.
"Заткнися, Бобе. Лома вже мав шанс", – написав Хейні, маючи на увазі поразку українця в жовтні 2020 року від іншого американця Теофімо Лопеса в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
Девін Хейні є володарем "звичайного" титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) та сперечається з Василем Ломаченком за право зустрітися з Джорджем Камбососом. Австралієць володіє вищим за статусом "франчайзинговим" поясом WBC та трьома іншими титулами - WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 19 січня Боб Арум заявив, що Джорджу Камбососу слід обирати в суперники Василя Ломаченка, оскільки іншого претендента на поєдинок Девіна Хейні в Австралії ніхто не знає.
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