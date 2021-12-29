Конкурс на очільника ДБР: комісія в екстреному порядку призначила співбесіду кандидатам, - активіст
У конкурсі на голову Державного бюро розслідувань призначили співбесіду кандидатам на 30 грудня
Про це написав глава правління StateWatch Олександр Лємєнов у Facebook.
"Конкурс ДБР: давайте швидко оберемо Сухачова? Тільки годину тому зібралась комісія по відбору постійного директора ДБР. І прямо на завтра призначили проведення співбесід. з 18:10 до 21:10. По черзі Козленко, Мережко, Сухачов. Нагадаю, перших двоє є підлеглими третього", - зазначив він.
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Він звернути увагу на те, як затягується конкурс на вибір голови САП і наскільки швидко члени комісії намагаються обрати Сухачова головою ДБР.
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