Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Конкурс на очільника ДБР: комісія в екстреному порядку призначила співбесіду кандидатам, - активіст

Конкурс на очільника ДБР: комісія в екстреному порядку призначила співбесіду кандидатам, - активіст

29 грудня, 2021 середа
22:45
Суспільство ДБР

У конкурсі на голову Державного бюро розслідувань призначили співбесіду кандидатам на 30 грудня

Про це написав глава правління StateWatch Олександр Лємєнов у Facebook.

"Конкурс ДБР: давайте швидко оберемо Сухачова? Тільки годину тому зібралась комісія по відбору постійного директора ДБР. І прямо на завтра призначили проведення співбесід. з 18:10 до 21:10. По черзі Козленко, Мережко, Сухачов. Нагадаю, перших двоє є підлеглими третього", - зазначив він.

Читайте також: У ДБР, яке оголосило підозру Порошенку, триває псевдоконкурс на посаду директора, - журналіст Мокрик

Він звернути увагу на те, як затягується конкурс на вибір голови САП і наскільки швидко члени комісії намагаються обрати Сухачова головою ДБР.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

конкурс
ДБР
Читайте також:
Владимир Жириновский
28 грудня, 2021 вiвторок
"О 4-й ранку": Жириновський закликав бомбити Україну в новорічну ніч
Кушнірук
28 грудня, 2021 вiвторок
Коломойський вже має певні домовленості з РФ на випадок її вторгнення до України, - економіст
28 грудня, 2021 вiвторок
У РФ заявили про готовність використати війська для "захисту своїх громадян" за кордоном
Київ
-5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.07
    Купівля 27.07
    Продаж 27.31
  • EUR
    Купівля 30.5
    Продаж 30.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
29 грудня
23:04
Самуель Умтіті
Клуб АПЛ несподівано вирішив переплатити за непотрібного футболіста "Барселони"
22:50
Укрексімбанк
Учасник нападу на "Схеми" в Укрексімбанку Тельбізов зустрівся з журналістами, Марченко звільнив радників, які прийшли на цю зустріч
22:46
Зеленський і Байден
Байден і Зеленський незабаром проведуть телефонну розмову, - Білий дім
22:43
Артем Довбик
"Довбик – нападник практично без недоліків", - капітан "Ворскли" засипав найкращого гравця УПЛ компліментами
22:28
щеплення від COVID
У США планують дозволити третє щеплення від COVID-19 для підлітків
22:22
Євген Коноплянка
У "Шахтарі" задумались над майбутнім Коноплянки, вирішуватимуть в січні
22:03
Анатолій Тимощук
Для Тимощука дорога в Україну закрита, - тенісист Стаховський
22:02
Ексклюзив
Рік Тигра
Костянтин Москалець: Рік Тигра і що з цим робити
21:55
Заступник міністра освіти звільнився
Скандальну сукню помічниці ексзаступника міністра освіти Тишкун продали на аукціоні за $1 тис.
21:52
Ексклюзив
Андрій Смолій
Влада Зеленського може вести Україну шляхом РФ чи Білорусі, - політолог про обшуки у партії "ЄС" та підозру Порошенку
21:43
Кіліан Мбаппе
Я дійсно щасливий, - найдорожчий футболіст світу зробив остаточну заяву стосовно свого майбутнього
21:11
Джон Гербст
США варто надати Україні летальну зброю, - експосол Гербст
21:05
Ексклюзив
Виробники відмовляються від виграних тендерів по забезпеченню шкільного харчування через зростання собівартості продуктів, - експерт
20:57
Байден і Путін
Переговори Байдена і Путіна: президент США вимагатиме, щоб від України відвели понад 100 тис. військових РФ, - Білий дім
20:49
Ексклюзив
Пендзин
Ціна на хліб може зрости на 30% протягом місяця через тарифи на газ, - економіст
20:37
Василь Ломаченко
Ломаченко попросив фанатів обрати йому наступного суперника в Instagram
20:35
Денис Монастирський
Монастирський вимагає заборонити використовувати джерела відкритого вогню в реанімаціях
20:29
Ексклюзив
Павло Розенко
Зеленський 3 роки пояснює, чому він не може виконати свої обіцянки, - ексміністр Розенко
20:12
Оновлено
Байден та Путін
На вимогу РФ Байден проведе розмову з Путіним 30 грудня
20:04
Мінцифри
Водійське посвідчення, техпаспорт та студквиток у "Дії" прирівняли до паперових
19:51
книга монахиня
"Оспівування російської армії": в Україну не дозволили ввезти п'ять дитячих книг з ознаками пропаганди РФ
19:45
"Спеція", чемпіонат Італії
Український футболіст Коваленко заразився коронавірусом
19:30
10 фільмів для новорічно-різдвяного настрою
19:25
Ферран Торрес
"Ман Сіті" відмовився шукати заміну футболісту, якого продали в "Барсу" за 55 млн євро
19:22
Ексклюзив
Ірина Фріз
Треба використовувати якісні механізми, - нардепка Фріз про санкції проти нових каналів, пов'язаних з Медведчуком
19:15
Артем Довбик
Нехай залишать нас у спокої, - герой України на Євро-2020 Довбик розповів про своє ставлення до Росії
19:05
Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен
Блінкен обговорив із Зеленським дипломатичні відносини Росії та США
18:55
ТКГ
Засідання ТКГ відбудеться 26 січня
18:48
зарплата
Середня зарплата в Україні зросла за рік майже на 20%, - Мінекономіки
18:47
Михайло Мудрик
Вболівальники "Шахтаря" визнали 20-річного українця найкращим футболістом року
18:37
Інтерв’ю
Княжицький
"Чиновникам пора усвідомити роль культури в розвитку держави", – Княжицький
18:29
Справа щодо заволодіння Януковичем "Межигір'ям": прокуратура завершила досудове розслідування
18:20
Тібо Куртуа та Андрій Лунін
У "Реалі" перед матчем з "Барселоною" стався спалах коронавірусу, захворів конкурент Луніна
18:19
Стахів
Антивакцинатора Стахіва випустили з психлікарні
18:16
Російська вакцина Sputnik V
Верещук: Україна ніколи не визнає будь-яку вакцину російського виробництва проти COVID-19
18:00
Ірина Венедіктова
Обрання керівництва САП: члени комісії написали Венедіктовій листа з проханням розблокувати конкурс
17:57
вакцина
ВООЗ має намір вакцинувати від коронавірусу 70% населення Землі до середини 2022 року
17:54
Ексклюзив
Тарас Козак
Країни Європи розуміють, що велика війна в Україні - загроза для їхніх кордонів, - депутат Київради про заяву Борреля щодо участі ЄС в переговорах між НАТО та Росією
17:39
Північний потік-2
"Північний потік-2" готовий до роботи, - Путін
17:33
ООС
Окупанти з гранатометів та кулеметів обстріляли Новолуганське, Трьохізбенку та Новоселівку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV