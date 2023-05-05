Коноплянка заінтригував інформацією про своє майбутнє

Про це повідомляє Dziennik Polski 24.

"Не знаю, чи залишуся у "Краковії", я не говорив про це з клубом. Тому я нічого не знаю про своє майбутнє. Це не мені вирішувати. Мій контракт чинний до 30 червня. В клубі мені нічого не говорили", - сказав Коноплянка.

У матчі 30-го туру чемпіонату Польщі Коноплянка вийшов на заміну одразу по перерві та на 69-й хвилині зрівняв рахунок - 1:1.

Для 33-річного українця цей гол став першим з жовтня 2022 року, коли він забив у Кубку Польщі. Коноплянка виступає за "Краковію" з 2022 року, зіграв за неї 34 матчі, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.