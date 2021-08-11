Конституційна комісія Білорусі пропонує прибрати з основного закону положення про нейтралітет країни

Про це повідомляє БелТА.



З Конституції пропонується прибрати норму про прагнення Білорусі до нейтралітету. Про це повідомив сьогодні журналістам голова Конституційної комісії, голова Конституційного суду Петро Міклашевич.



"Дане положення в чинній Конституції є. З огляду на реальну дійсність, оскільки Республіка Білорусь є членом ОДКБ і фактично входить у військово-політичний блок, треба привести положення Конституції у відповідність з об'єктивною реальністю", - сказав Петро Міклашевич.



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"При цьому на конституційному рівні запропоновано закріпити положення, що з території Республіки Білорусь, з території нашої держави не буде ніяких загроз іншим державам. А для захисту суверенітету і територіальної цілісності відповідно до міжнародних договорів Республіка Білорусь буде використовувати колективну оборону", - додав він.



