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Конституційна комісія Білорусі пропонує прибрати з основного закону положення про нейтралітет країни

11 серпня, 2021 середа
13:06

11 серпня на засіданні Конституційної комісії Білорусі запропонували прибрати норму про нейтралітет з основного закону, адже РБ перебуває у військово-політичному блоці

Про це повідомляє БелТА.

З Конституції пропонується прибрати норму про прагнення Білорусі до нейтралітету. Про це повідомив сьогодні журналістам голова Конституційної комісії, голова Конституційного суду Петро Міклашевич.

"Дане положення в чинній Конституції є. З огляду на реальну дійсність, оскільки Республіка Білорусь є членом ОДКБ і фактично входить у військово-політичний блок, треба привести положення Конституції у відповідність з об'єктивною реальністю", - сказав Петро Міклашевич.

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"При цьому на конституційному рівні запропоновано закріпити положення, що з території Республіки Білорусь, з території нашої держави не буде ніяких загроз іншим державам. А для захисту суверенітету і територіальної цілісності відповідно до міжнародних договорів Республіка Білорусь буде використовувати колективну оборону", - додав він.

 

Білорусь
ОДКБ
нейтралітет
конституцiя
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