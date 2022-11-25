Конструкція ОДКБ ослабла з війною в Україні, - політичний аналітик Божко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"По-перше, з війною в Україні конструкція ОДКБ досить суттєво ослабла, тому що сильно зменшився військово-політичний та геополітичний потенціал Росії, яка вимушена була прийняти для себе цілий ряд позицій, що суперечили інтересам частини союзників по ОДКБ. Наприклад, в історії з Вірменією була ситуація у тому, що Росія підштовхувала Вірменію до угод з Азербайджаном, відповідно, Москва не змогла захисти вірменський інтерес у Нагірному Карабасі. Тобто цінність РФ, яка не може виступати донором військ, військових технологій або вигідних зовнішньополітичних рішень, в рамках ОДКБ дуже серйозно впала", - підкреслив політичний аналітик.

Ярослав Божко зауважив, що Росія навіть не намагається шукати якісь альтернативні способи задоволення своїх союзників.

"І Вірменія, і Білорусь усвідомлюють, що залишаються одні зі своїми зовнішніми проблемами. Зрозуміло, що вірменські війська не будуть брати участь у війні Росії проти України. Але питання залишається відкритим щодо введення білоруських військ на боці РФ у бойові дії на території України, бо у Білорусі продовжується нарощування ударних військових угруповань. Або може бути використання білоруської території як плацдарму для вступу на новій ділянці фронту у північній Україні, але участь у цьому білоруських військ істотно нічого не змінює. У такому разі Київ та Захід будуть сприймати Білорусь як ворога, відповідно, мають бути застосовані такі ж підходи як і до РФ", - пояснив Божко.

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