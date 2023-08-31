Контрнаступ, озброєння і ППО: Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі
У рамках постійного діалогу з партнерами Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Залужний зазначив, що поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг наступальної операції.
"Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони – ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили. Подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні, а також за роботу, яку проводять наші союзники задля надання Україні винищувачів F-16", - додав Головнокомандувач ЗСУ.
- Нагадаємо, 29 серпня США виділили додатковий пакет військової допомоги Україні на $250 млн, до якого, зокрема, увійшли ракети для ППО, артснаряди та Javelin.
- 31 серпня стало відомо, що 19 вересня на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться 15 засідання Контактної групи з питань оборони України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.17
- EUR Купівля 40.73Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе