Контрнаступ, озброєння і ППО: Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Залужний зазначив, що поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг наступальної операції.

"Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони – ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили. Подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні, а також за роботу, яку проводять наші союзники задля надання Україні винищувачів F-16", - додав Головнокомандувач ЗСУ.