Контрнаступ ЗСУ, вступ у НАТО та переговори в Китаї щодо України: Кулеба зустрівся з Блінкеном у Лондоні
Глава МЗС Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Лондоні обговорив зміцнення контрнаступальних можливостей України, саміт НАТО у Вільнюсі та підтримку української формули миру
Про це Кулеба повідомив у Твіттері.
"У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за підтримку", - написав міністр.
Глава МЗС уточнив, що в ході зустрічі обговорювалися наступні кроки для зміцнення контрнаступальних можливостей України, підготовка до практичних результатів Вільнюського саміту щодо перспективи членства нашої країни в НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру.
Як поінформував речник зовнішньополітичного відомства США Метт Міллер, Блінкен поінформував Кулебу про свої зустрічі в Пекіні та переговори з китайськими офіційними особами, які стосувалися вторгнення Росії в Україну, повідомляє CNN.
Під час зустрічі з Кулебою Блінкен "підкреслив підтримку США економічного відновлення України та важливість продовження тісної співпраці через Міжвідомчу платформу координації донорів", додав Міллер.
22-21 червня у Лондоні відбудеться міжнародна конференція з відновлення України, яка визначить першочергові, середньострокові та перспективні завдання з повоєнної відбудови та модернізації країни.
- Нагадаємо, у Великій Британії розробили законопроєкт про збереження санкцій проти Росії до виплати Україні репарацій, які необхідні для повоєнної відбудови.
- Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що запорукою залучення інвестицій для відбудови України є реформи.
- 20 червня Ентоні Блінкен повідомив, що завтра оголосить про новий пакет допомоги Україні.
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