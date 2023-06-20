Про це Кулеба повідомив у Твіттері.

"У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за підтримку", - написав міністр.

Глава МЗС уточнив, що в ході зустрічі обговорювалися наступні кроки для зміцнення контрнаступальних можливостей України, підготовка до практичних результатів Вільнюського саміту щодо перспективи членства нашої країни в НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру.

Як поінформував речник зовнішньополітичного відомства США Метт Міллер, Блінкен поінформував Кулебу про свої зустрічі в Пекіні та переговори з китайськими офіційними особами, які стосувалися вторгнення Росії в Україну, повідомляє CNN.

Під час зустрічі з Кулебою Блінкен "підкреслив підтримку США економічного відновлення України та важливість продовження тісної співпраці через Міжвідомчу платформу координації донорів", додав Міллер.

22-21 червня у Лондоні відбудеться міжнародна конференція з відновлення України, яка визначить першочергові, середньострокові та перспективні завдання з повоєнної відбудови та модернізації країни.