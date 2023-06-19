Про це пише Reuters.

Зазначається, що санкції можуть бути використані для сприяння виплаті компенсацій Росією.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від вторгнення Росії, жахливі наслідки війни Путіна очевидні. Потреби України у відбудові є – і будуть – величезними. За допомогою наших нових заходів сьогодні ми посилюємо санкційний підхід Великої Британії, підтверджуючи, що Сполучене Королівство готове застосувати санкції, щоби гарантувати, що Росія заплатить за відновлення країни, на яку вона так необачно напала", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Крім того, підсанкційні росіяни зможуть добровільно пожертвувати заморожені кошти на відновлення України.

Варто зазначити, що нині в Євросоюзі працюють над 11-м пакетом санкцій проти Росії. Його спрямовано на усунення лазівок, які дозволяють окупантам обходити наявні обмеження.

Новий пакет санкцій проти РФ мали ухвалити до кінця травня, однак Будапешт зажадав виключити з переліку три угорські компанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.

Також із вимогою виключити зі списку її компанії виступила Греція.

8 травня видання Finacial Times повідомило, що Європейський Союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки.

У червні видання Politico повідомило, що Німеччина, Франція та ще кілька країн-членів ЄС побоюються, що заходи, спрямовані на те, щоби не дати росіянам обходити санкції, можуть погано вплинути на дипломатичні стосунки.