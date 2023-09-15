"Концентрація ресурсів призводить до диктатури": нардепка Клименко вважає, що "військовий" ПДФО не має йти до центрального бюджету
Забрати ПДФО з місцевого рівня і централізувати його на державному - дуже погана ідея. Будь-яка концентрація ресурсів на центральному рівні призводить до диктатури
Про це повідомила народна депутатка України Юлія Клименко в етері телеканалу "Еспресо".
“Забирати ПДФО з місцевих бюджетів зараз не на часі. Справа в тому, що регіональна економіка "лягла", у громад немає великих дотацій з центрального бюджету, програми недофінансовуються. Багато програм, наприклад по відновленню, поклали на громади. Я вже не кажу про ветеранів і соціальні питання, які теж поклали на громади”, - заявила Клименко.
Вона вважає, що якщо всі рішення та гроші будуть сконцентровані на національному рівні в одному місці, про демократію, розвиток громад та суспільства можна забути.
“Децентралізація дає можливість громадам вчитися керувати своєю громадою, бюджетом і можливість розвиватися регіонам, конкурувати між собою і не концентрувати ресурси на центральному рівні”, - пояснила народна депутатка.
Клименко додала, до того ж, громади більш ефективні в допомозі військовим частинам ніж Міністерство оборони України або національний бюджет. Тому можливо, частина ПДФО повинна йти на війну, на фінансування військових частин, але точно не в центральний бюджет.
“Є можливо вихід для того, щоб ПДФО платилося не за місцем військової частини, а за місцем реєстрації людини. Але це спірне питання, яке треба обгорювати на експертному рівні. Тому, що військові частини споживають місцеву інфраструктуру. Вони знаходяться вгромадах, користуються водою та дорогами. А багато в чому, громади не мають інших коштів, окрім ПДФО”, - підкреслила Клименко.
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