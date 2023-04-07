Концерн PGZ та Укрбронпром створили центр з ремонту українських танків Т-64 у Польщі

Про це поінформувала пресслужба PGZ.

Польський концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та Укроборонпромом підписали угоду: на бронетанковому заводі Bumar-Łabędy у Ґлівіце ремонтуватимуть танки Т-64 для України.

"Ґлівіцький завод готовий створити хаб для капітального ремонту бронетехніки, що використовується українською армією. Більш ніж 70-річний досвід заводу як у виробництві, так і в проведенні капітального ремонту, ремонту, дообладнання та модернізації бронетехніки стане ключовою допомогою у підтримці обороноздатності української армії. Завдяки регулярному ремонту та технічному обслуговуванню, техніка, що знаходиться в експлуатації, відновить свою повну бойову готовність", - зазначила Едіта Шиманська, голова Bumar-Łabędy.