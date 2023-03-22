Словаччина ремонтуватиме німецьку техніку для України, - посол
Німеччина домовилася про ремонт гаубиць Panzerhaubitze 2000 для України у Словаччині
Про це повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен під час брифінгу у Медіаціентрі - Україна.
"Цей процес щодо обслуговування, особливо Panzerhaubitze, у Словаччині довго тривав, але вчора було підписано врешті-решт документ, що зараз ці Panzerhaubitze йдуть прямо в Словаччину, тобто не так далеко,"- заявила посол.
За словами Фельдгузен, ФРН завжди наполягає на тому, щоб разом із танками та іншою зброєю проводилося не тільки навчання, а й надавалися запчастини й обслуговування.
- На початку березня стало відомо, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту техніки для підтримки України. За словами канцлера Шольца, країна створила ремонтні потужності для озброєння, яке використовується у війні, в місцях за межами України.
- Посол Німеччини Анка Фельдгузен заявила, що ФРН є одним із найбільших у ЄС постачальників зброї Україні й намагається надавати все необхідне. За її словами, така політика Німеччини є доволі новою для країни.
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