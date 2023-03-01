Шольц: Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту техніки для підтримки України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна нарощуватиме виготовлення боєприпасів, а також збільшить ремонтні потужності, аби підтримувати Україну у війні проти РФ
Про це мовиться на CNN.
"Постійна підтримка України впродовж року також принесла нам знання, які дають нам змогу забезпечити достатнє постачання запасних частин. Ми створили ремонтні потужності для озброєння, яке використовується у війні, в місцях за межами України", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Він додав, що Німеччина забезпечить сучасне виробництво боєприпасів і для зброї, яку постачає, і для тієї, яка надходить із класичних запасів, доступних у Східній Європі.
- Нагадаємо, посол Німеччини Анка Фельдгузен заявила, що 18 танків Leopard 2 A6 надійдуть до України із ФРН до кінця березня.
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