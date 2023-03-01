Про це мовиться на CNN.

"Постійна підтримка України впродовж року також принесла нам знання, які дають нам змогу забезпечити достатнє постачання запасних частин. Ми створили ремонтні потужності для озброєння, яке використовується у війні, в місцях за межами України", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він додав, що Німеччина забезпечить сучасне виробництво боєприпасів і для зброї, яку постачає, і для тієї, яка надходить із класичних запасів, доступних у Східній Європі.