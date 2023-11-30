Координаційний штаб застеріг від передачі даних про полонених і зниклих незнайомцям

Про це йдеться у відомстві.

"Зростає число телеграм-каналів та сторінок соцмереж, які обіцяють знайти військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Проте для цього вони просять у рідних та близьких персональні дані та іншу інформацію", - йдеться у повідомленні.

Інформація, яку не можна передавати незнайомцям:

Номер телефону, інші контакти

Адресу проживання

Профіль соцмережі

Дані військовослужбовця (ПІБ, номер бригади, військову спеціальність, адресу проживання, профілі соцмереж тощо)

Місце розташування підрозділу

Фото, зокрема фото з побратимами.

Зазначається, що передача даних може погіршити становище полоненого. Чимало таких каналів організовують шахраї або представники спецслужб ворога. Шахраї будуть видурювати гроші, а спецслужби РФ будуть маніпулювати чи вдаватися до шантажу.

"Насправді ніхто у фейсбуці чи телеграмі не буде займатися пошуками вашої близької людини. Це професійно та безкоштовно роблять тільки фахівці уповноважених державою органів", - пояснили в штабі.