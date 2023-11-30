Координаційний штаб застеріг від передачі даних про полонених і зниклих незнайомцям
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими закликали не надавати незнайомим людям інформацію про полонених та зниклих безвісти
Про це йдеться у відомстві.
"Зростає число телеграм-каналів та сторінок соцмереж, які обіцяють знайти військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Проте для цього вони просять у рідних та близьких персональні дані та іншу інформацію", - йдеться у повідомленні.
Інформація, яку не можна передавати незнайомцям:
- Номер телефону, інші контакти
- Адресу проживання
- Профіль соцмережі
- Дані військовослужбовця (ПІБ, номер бригади, військову спеціальність, адресу проживання, профілі соцмереж тощо)
- Місце розташування підрозділу
- Фото, зокрема фото з побратимами.
Зазначається, що передача даних може погіршити становище полоненого. Чимало таких каналів організовують шахраї або представники спецслужб ворога. Шахраї будуть видурювати гроші, а спецслужби РФ будуть маніпулювати чи вдаватися до шантажу.
"Насправді ніхто у фейсбуці чи телеграмі не буде займатися пошуками вашої близької людини. Це професійно та безкоштовно роблять тільки фахівці уповноважених державою органів", - пояснили в штабі.
- Учора представник Координаційного штабу заявив, що Росія призупинила обмін військовополоненими з Україною. Натомість ми готові обміняти всіх полонених окупантів на всіх українців, яких утримує РФ.
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