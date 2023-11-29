Ми готові обміняти "всіх на всіх", але РФ не хоче бачити своїх військових удома, - представник Координаційного штабу

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в етері "Свобода.Ранок".

За його словами, на початку року Україна повертала від 100 до 300 українських захисників щомісяця, а в серпні був останній обмін, коли повернулися 22 оборонців.

"Призупинення означає тільки одне - так само як ми не можемо отримати наших захисників, так само і російські сім’ї, а серед них і багатодітні батьки, їхніми долями російська влада не опікується. Не хоче їх бачити вдома, не хоче їх обмінювати. Тому палиця має два кінці. Цей процес означає, що тут якісь інші підстави є для того, щоб призупинити ці обміни", - сказав Яценко.

Він також наголосив, що Україна завжди готова на обмін "всі на всі": "Ми завжди готові обміняти всіх росіян, які утримуються у полоні у нас, на всіх українців, яких утримує Росія".

Що відомо про обмін полоненими

9 червня РПЦ заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених. В українській розвідці натомість сказали, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.

Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.

11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.

У серпні стало відомо, що Україна ініціює створення змішаних медкомісій для обміну полоненими. Згідно з Женевськими конвенціями, в комісію залучаються троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.