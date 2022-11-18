Про це повідомляє Главком, спираючись на дані судового реєстру.

Позовна заява, у якій Корбан просить визнати протиправним і нечинним указ президента про позбавлення його громадянства, надійшла до Верховного Суду, 15 листопада було відкрито провадження.

На думку позивача, указ Зеленського суперечить нормам статті 25 Конституції, яка забороняє позбавлення громадянина України громадянства.

Така конституційна заборона надає громадянам гарантії захисту їхніх прав, свобод та інтересів з боку держави. Натомість застосування статті 19 Закону України "Про громадянство України" (пункт 1 цієї статті гласить, що добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства) "є лише спробою обійти конституційну заборону позбавлення громадянства шляхом підміни понять… відсутність волі позивача припинити українське громадянство та припинення громадянства позивача через нібито законодавчо передбачену процедуру втрати є фактичним позбавленням позивача громадянства України, що суперечить Конституції України", йдеться у позовній заяві Корбана.

Дніпропетровський бізнесмен наголосив, що ні положення Конституції, ні положення закону про громадянство не містять заборони мати подвійне/множинне громадянство.

Крім цього, Верховний суд задовольнив клопотання адвокатки Корбана щодо витребування в Офісу президента копію відповідного указу та низку документів, серед яких копія листа Служби безпеки від 1 липня 2022 року стосовно добровільного набуття ізраїльського громадянства Геннадієм Корбаном.

22 липня Геннадія Корбана затримали на кордоні і вилучили у нього паспорт громадянина України.

Народний депутат України Микола Княжицький вважає, що законного способу позбавити громадянства України Корбана немає.

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