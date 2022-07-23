Корбан - слушна кандидатура, аби відволікти від головного прізвища у списку на позбавлення громадянства, - політтехнолог Подорожній
Політтехнолог Юрій Подорожній зауважив, що у цьому указі було не тільки прізвище Корбана, а там ще було головне прізвище – Коломойського. І подивіться, як ми з вами обговорюємо не головне прізвище, а фактично другорядне
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У цьому указі було не тільки прізвище Корбана, а там ще було головне прізвище – Коломойського. І подивіться, як ми з вами обговорюємо не головне прізвище, а фактично другорядне. Якщо дійсно у Коломойського відбирають громадянство, то можливо його так "відмазують" від закону про олігархів. От Ахметов цілі канали "грохнув", щоб не мати цього статусу і спокійно судитися з Росією за мільярди. А Коломойський собі придумав схему і для того, щоб ми з вами не його обговорювали, а Корбана або когось ще. Взагалі, Корбан - слушна кандидатура, з яким побили горшки, а зараз можна скористатися ситуацією і його не пустити у країну. Якщо це є правдою, то хід достатньо логічний і зрозумілий, тому про Корбана нема що говорити", - пояснив політтехнолог.
Юрій Подорожній зазначив, що це політична гра і ми зараз почали все більше бачити політичних ігрищ. Але, якщо цей указ неправда, то тоді це тестування громадської думки, як суспільство буде реагувати у стані війни на такі досить чутливі прізвища.
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