Корбан звернувся до Данілова і запропонував відмовитися від "подвійних стандартів"
Бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра, якого позбавили українського громадянства, звернувся до секретаря РНБО з проханням пояснити його пропозицію зізнань громадян з подвійним громадянством
Про це Геннадій Корбан написав у Facebook.
Він зокрема нагадав Данілову, що не є державним службовцем чи політиком, і тому має підстави вважати, що заява секретаря РНБО про "зізнання" чиновників, які мають подвійне громадянство, його не стосуються.
Геннадій Корбан запропонував владі і зокрема Олексію Данілову, співпрацю у виявленні політиків, які володіють громадянством інших країн.
"Обіцяю вам, що я можу докласти максимальних зусиль для того, щоб виявити максимальну кількість людей, які мають другий паспорт. Причому навіть у вашому оточенні".
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"Будь ласка, відпрацюймо взаємодію в цьому питанні, щоб ви, як одна з вищих посадових осіб країни, змогли підготувати проєкти таємних указів про позбавлення їх громадянства України", - написав Корбан.
Він також попросив секретаря РНБО пояснити, як чинитиме влада, якщо з’ясується, що у членів родини "політиків" теж є другий паспорт. Корбан закликав відійти від "подвійних стандартів" і принципів "друзям – все, ворогам – закон", як це було за президента-втікача Януковича.
Він також в черговий раз наголосив, що підстав для позбавлення його громадянства немає.
- 28 липня президент Зеленський прокоментував рішення позбавити Геннадія Корбана українського громадянства.
- 22 липня бізнесмена і політика Корбана не пустили в Україну і вилучили паспорт, він звернувся до Зеленського.
- 28 липня секретар РНБО заявив, що люди, які займаються політикою в Україні, мають повідомляти про наявність іншого громадянства
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