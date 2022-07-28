Корбан звернувся до Данілова і запропонував відмовитися від "подвійних стандартів"

Про це Геннадій Корбан написав у Facebook.

Він зокрема нагадав Данілову, що не є державним службовцем чи політиком, і тому має підстави вважати, що заява секретаря РНБО про "зізнання" чиновників, які мають подвійне громадянство, його не стосуються.

Геннадій Корбан запропонував владі і зокрема Олексію Данілову, співпрацю у виявленні політиків, які володіють громадянством інших країн.

"Обіцяю вам, що я можу докласти максимальних зусиль для того, щоб виявити максимальну кількість людей, які мають другий паспорт. Причому навіть у вашому оточенні".

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"Будь ласка, відпрацюймо взаємодію в цьому питанні, щоб ви, як одна з вищих посадових осіб країни, змогли підготувати проєкти таємних указів про позбавлення їх громадянства України", - написав Корбан.

Він також попросив секретаря РНБО пояснити, як чинитиме влада, якщо з’ясується, що у членів родини "політиків" теж є другий паспорт. Корбан закликав відійти від "подвійних стандартів" і принципів "друзям – все, ворогам – закон", як це було за президента-втікача Януковича.

Він також в черговий раз наголосив, що підстав для позбавлення його громадянства немає.

28 липня президент Зеленський прокоментував рішення позбавити Геннадія Корбана українського громадянства.

22 липня бізнесмена і політика Корбана не пустили в Україну і вилучили паспорт, він звернувся до Зеленського.

28 липня секретар РНБО заявив, що люди, які займаються політикою в Україні, мають повідомляти про наявність іншого громадянства

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