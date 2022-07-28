Людина, яка займаєтся політикою, має публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, - Данілов
Секретар РНБО заявив, що люди, які займаються політикою в Україні, мають повідомляти про наявність іншого громадянства
Про це Олексій Данілов написав у Twitter.
"Людина, яка займаєтся політикою, має публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, окрім українського. Ми будемо й надалі наполегливо вичищати країну від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів", - написав секретар РНБО.
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