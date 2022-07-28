Про це Олексій Данілов написав у Twitter.

"Людина, яка займаєтся політикою, має публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, окрім українського. Ми будемо й надалі наполегливо вичищати країну від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів", - написав секретар РНБО.

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28 липня президент Зеленський прокоментував рішення позбавити Геннадія Корбана українського громадянства.

22 липня бізнесмена і політика Корбана не пустили в Україну і вилучили паспорт, він звернувся до Зеленського.

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