Коригувальниця вогню, яка "наводила" ракети РФ на пункти видачі гумдопомоги у Харкові, проведе 15 років за ґратами
Посадовиця підприємства в Харкові наводила російські ракети на пункти видачі гуманітарної допомоги, суд призначив їй 15 років за ґратами
Про це поінформувала пресслужба СБУ.
За матеріалами СБУ посадовиця одного з комунальних підприємств Харкова отримала 15 років ув'язнення: жінка "коригувала" ворожий вогонь та "наводила" ракети РФ на пункти видачі гуманітарної допомоги.
"За вказівкою агресора у період з 25 лютого до 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону. Також вона передавала загарбникам координати місць масового перебування людей, у тому числі пунктів видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі. Геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі", - зазначили в пресслужбі.
За даними слідства, вона контактувала зі спецслужбою РФ через "зв’язкових", яким через месенджери надсилала фото й координати українських об'єктів.
Так, на підставі доказів суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- Нагадаємо, СБУ затримала колишнього співробітника одного із структурних підрозділів спецслужби, який закликав колег дезертирувати і погрожував передати їхні дані ворогові.
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