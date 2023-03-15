Про це поінформувала пресслужба СБУ.

За матеріалами СБУ посадовиця одного з комунальних підприємств Харкова отримала 15 років ув'язнення: жінка "коригувала" ворожий вогонь та "наводила" ракети РФ на пункти видачі гуманітарної допомоги.

"За вказівкою агресора у період з 25 лютого до 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону. Також вона передавала загарбникам координати місць масового перебування людей, у тому числі пунктів видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі. Геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі", - зазначили в пресслужбі.

За даними слідства, вона контактувала зі спецслужбою РФ через "зв’язкових", яким через месенджери надсилала фото й координати українських об'єктів.

Так, на підставі доказів суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).