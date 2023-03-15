Затримано ексспівробітника СБУ, який закликав колег дезертирувати
СБУ затримала колишнього співробітника одного із структурних підрозділів спецслужби, який закликав колег дезертирувати і погрожував передати їхні дані ворогові
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу. Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі з ними "все буде добре". А у випадку відмови – погрожував "злити" їхні персональні дані представникам російських спецслужб", - ідеться в повідомленні.
"Крім того, зловмисник намагався передати ворогу відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони", - додали в СБУ й зазначили, що зловмисник намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ.
У березні 2023 року він перетнув державний кордон України, де його одразу затримали. Чоловікові повідомлено про підозру за двома статтями – держзрада та дезертирство. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Раніше СБУ затримала черкащанина, який організував схему продажу персональних даних українців російським спецслужбам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.13
Купівля 38.13Продаж 38.89
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе