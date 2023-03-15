Затримано ексспівробітника СБУ, який закликав колег дезертирувати

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу. Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі з ними "все буде добре". А у випадку відмови – погрожував "злити" їхні персональні дані представникам російських спецслужб", - ідеться в повідомленні.



"Крім того, зловмисник намагався передати ворогу відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони", - додали в СБУ й зазначили, що зловмисник намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ.



У березні 2023 року він перетнув державний кордон України, де його одразу затримали. Чоловікові повідомлено про підозру за двома статтями – держзрада та дезертирство. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.